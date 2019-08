service vom 26. August 2019

Wer im Winter auf einem Supermarktparkplatz parkt muss mit Glatteis rechnen. Der Betreiber ist nicht dazu verpflichtet, zwischen den einzelnen Parkbuchten zu streuen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Das Gericht wies damit die Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Klage und Schadenersatzklage einer Aldi-Kundin ab. Die Frau rutschte beim Aussteigen auf einer gefrorenen Stelle aus und stürzte. Sie verlangte knapp 1000 Euro Schadenersatz und mindestens 15.000 Euro Schmerzensgeld. Der BGH wies wie schon die Vorinstanzen die Klage ab. Die Karlsruher Richter erklärten, die Sturzgefahr zwischen den Autos sei eher gering, außerdem könnten sich die Wageninsassen sich an ihren Autos festhalten. Der Supermarkt-Betreiber müsse zwar einen möglichst gefahrlosen Zugang vom Parkplatz zum Supermarkt gewährleisten, ein regelmäßiges Streuen per Hand zwischen den einzelnen Autos sei hingegen wegen des hohen Aufwands unzumutbar.



