service vom 13. August 2018

Rollersharing heißt der neue Großstadt-Trend - schnell, umweltfreundlich und nicht teuer. Eine halbe Stunde Elektro-Roller gibt´s schon ab 5 Euro 70. Sechs Verleihsysteme hat der ADAC getestet. Am besten abgeschnitten hat das System „eddy“ in Düsseldorf: dichtes Netz und alle Roller tipptopp. Das gilt auch für Berlin und Hamburg. Nur bei „emmy“ in München und „stella“ in Stuttgart gab's Kritik: der Weg bis zum nächsten Roller war zu weit und teilweise waren sie auch nicht in Ordnung. Außerdem ist die Selbstbeteiligung bei der Versicherung mit 500 Euro viel zu hoch.



