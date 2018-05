service vom 14. Mai 2018

Ende Mai treten in ganz Europa neue Regeln für den Datenschutz in Kraft. Damit sollen personenbezogene Informationen bei Unternehmen, Behörden und Vereinen besser geschützt werden. So dürfen Firmen wie Facebook oder Google zum Beispiel Angaben zu Religion, politischer Einstellung oder sexueller Orientierung nicht mehr speichern. Außerdem sollen Nutzer wissen, was mit ihren Daten passiert. Sie haben ein Recht darauf, dass die Angaben korrigiert oder gelöscht werden oder dass die Weiterverarbeitung eingeschränkt wird. Das gilt für digitale Daten genauso wie für Infos auf Video oder Papier. An das neue Gesetz müssen sich übrigens auch Firmen halten, die ihren Hauptsitz nicht in der EU haben, ihre Dienste aber trotzdem hier anbieten.