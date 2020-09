service vom 14. Oktober 2019

Die Ansprüche können mit Hilfe eines vorbereiteten Formulars direkt per E-Mail oder per Post an die betreffende Airline versendet werden. Vorteil der App: Flugreisende haben ihre Ansprüche selbst in der Hand und müssen nicht, wie bei Inkassodiensten (z.B. Fairplane und Flightright) bei Erfolg eine Provision bezahlen. Die App kann im App-Store oder über Google Play kostenfrei heruntergeladen werden.

Umweltministerium NRW