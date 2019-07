service vom 15. Juli 2019

Mit Flip-Flops autofahren? Ja, aber… Grundsätzlich sind die sommerlichen Zehentrenner nicht verboten. Man darf sogar in Socken oder barfuß hinters Steuer. Allerdings bieten solche Schlappen keinen Halt, warnt der ADAC, und die Gefahr ist groß, vom Pedal abzurutschen oder sich zu verhakeln. Deshalb müssen Autofahrer damit rechnen, dass sie im Falle eines Unfalls auf einem Teil der Kosten sitzenbleiben, wenn sie keine festen Schuhe tragen. Am besten hat man also immer ein paar Turnschuhe dabei.