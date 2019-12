service vom 16. Dezember 2019

Bei Schadenersatzansprüche von Autobesitzern, in deren Fahrzeugen ein Diesel-Motor des Typs EA 189 mit manipulierter Abschalteinrichtung eingebaut wurde, fehlt bis heute eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Die Klägerin in Trier hat im Februar 2014 einen VW Golf erworben. In diesem Fahrzeug sei die Schummel-Software verbaut gewesen. Im Februar 2019 wurde die Klage eingereicht und Volkswagen zur Rückzahlung des Kaufpreises verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.