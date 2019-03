service vom 18. März 2019

Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, zum Urteil des Bundessozialgerichts:



"Es darf nicht sein, dass der Wechsel in eine Transfergesellschaft zu Nachteilen bei der Rente führt. Die Regelung im Rentenrecht, dass Arbeitslosigkeit nach einer solchen Qualifizierungsmaßnahme bei der Berechnung der abschlagfreien Rente nicht mitzählt, entwertet das Instrument der Transfergesellschaft für die Arbeitsmarktpolitik.



Gerade in dem anstehenden Transformationsprozess sind arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nötig, um die Folgen des Strukturwandels abzufedern. Es ist bedauerlich, dass das Bundessozialgericht dies bei der Auslegung nicht berücksichtigt hat. Sollte es dabei bleiben, kann man älteren Beschäftigten nicht mehr raten, in eine Transfergesellschaft zu gehen. Hier ist der Gesetzgeber gefordert."