service vom 18. Mai 2020

In Kontakt bleiben – das geht in Corona-Zeiten am besten per Video. Deshalb hat die Stiftung Warentest zwölf Chat-Programme getestet. Ganz oben sind dabei mit Teams und Skype zwei Angebote von Microsoft gelandet, beide mittlerweile kostenlos. Wer relativ langsames Internet hat, ist mit Jitsi gut bedient. Dagegen leidet bei Zoom dann die Qualität schon beachtlich. Weit abgeschlagen ist Mikogo – geworben wird hier mit einer Videofunktion, tatsächlich gibt es aber nur Ton. Und möglicherweise könnten die Chats anderer Nutzer ausspioniert werden. Grundsätzlich haben fast alle getesteten Videochat-Programme ein Problem mit dem Datenschutz.