service vom 19. November 2018

Ein vertraglich vereinbartes lebenslanges Wohnrecht für Mieter gilt auch nach dem Verkauf der Wohnung an einen neuen Eigentümer. So entschied jetzt der Bundesgerichtshof. Im konkreten Fall hatte die Stadt Bochum ein Haus in einer ehemaligen Bergmannssiedlung verkauft und im Kaufvertrag ein lebenslanges Wohnrecht für die seit 37 Jahren dort lebenden Mieter festgeschrieben. Trotzdem erhielten sie von den neuen Hauseigentümern die Kündigung. Zu Unrecht – so die Richter und wiesen in letzter Instanz die Räumungsklage ab. Das Urteil – so der Deutsche Mieterbund - bedeute mehr Sicherheit für viele Hunderttausend Mieter kommunaler Wohnungen in Deutschland.



Quelle: BGH-Urteil

Vorinstanzen: Amtsgericht Bochum – Urteil vom 13. September 2017 – 47 C 291/14 Landgericht Bochum – Urteil vom 3. April 2018 – I-9 S 80/17