service vom 2. September 2019

E-Scooter leihen „auf eigene Gefahr“… das meint nicht nur ein hohes Unfallrisiko, sondern oft auch Verantwortung für Schäden und Diebstahl. Deshalb hat der Verbraucherzentrale Bundesverband mehrere Anbieter abgemahnt. In den Nutzungsbedingungen von JUMP, Circ, Lime, TIER und VOI wird die Verantwortung für den Zustand der Scooter auf die Kunden abgewälzt – sie sollen also selber Akkus, Räder und Bremsen überprüfen und sogar für Schäden oder Diebstahl haften. Scooter-Fahrer sollten also unbedingt das Kleingedruckte lesen, um solche Risiken zu vermeiden.