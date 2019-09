service vom 23. September 2019

Endlich Hilfe für Frauen mit Lipödem – das Fettabsaugen wird jetzt von der Kasse bezahlt. Allerdings erstmal nur befristet und auch nur für Betroffene, die an einer chronischen Fettverteilungsstörung im dritten Stadium leiden. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen beschlossen. Gleichzeitig wird weiterhin zu den Vor- und Nachteilen einer Liposuktion geforscht. Wer an dieser Studie teilnehmen will, kann sich ab Oktober beim Bundesausschuss melden.