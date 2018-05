service vom 28. Mai 2018

In den meisten Bundesländern endet die Abgabe-Frist für die Steuererklärung 2017 am 31. Mai. Dort, wo Fronleichnam ein Feiertag ist, gilt der 1. Juni. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen ist der 31. Juli Stichtag, wenn man die Steuererklärung elektronisch verschickt. Und wer sich von einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein unterstützen läßt, kann sogar bis Jahresende warten. Neu ist, dass man jetzt keine Belege mehr mitschicken muss. Formulare für die Steuererklärung 2017 findet man beim Bundesministerium der Finanzen.



Für die elektronische Steuererklärung kann man sich bei Elster registrieren lassen. Hilfe bietet auch die WISO-Steuer-Software von Buhl Data. Weitere Infos gibt es beim Bundesverband für Lohnsteuerhilfevereine.