service vom 29. April 2019

Wer im Osterurlaub in Europa Ärger hatte mit Flugverspätungen, Baulärm oder Ungeziefer, kann sich an eine Schlichtungsstelle wenden. Dabei hilft das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl. Eine interaktive Europa-Karte zeigt an, in welchem Land welche Stellen zuständig sind.