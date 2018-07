service vom 4. Dezember 2017

„Die Bundesnetzagentur hat am 19.12.2016 die Transparenzverordnung für den Telekommunikationsbereich (TK-Transparenzverordnung) erlassen, welche die Informationsrechte der Endnutzer gegenüber ihrem Festnetz- und Mobilfunkanbieter verbessert. Die TK-Transparenzverordnung wurde am 22.12.2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl I S. 2937) und trat - mit einigen wenigen Ausnahmen - am 01. Juni 2017 in Kraft.



Die Informationen zur Vertragslaufzeit und zum Anbieterwechsel (nach § 5 Satz 1 TK-Transparenzverordnung) und die Informationspflichten bei beschränktem Datenvolumen (nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 TK-Transparenzverordnung) konnten für einen Übergangszeitraum bis zum 1. Dezember 2017 ausschließlich im Online-Kundencenter auf der Internetseite des Anbieters zur Verfügung gestellt werden.



Bußgeldbewährt nach der TK-Transparenzverordnung sind Verstöße gegen die Vorschiften zu Produktinformationsblättern, Hervorzuhebende Angaben in Verträgen, Informationen zur Vertragslaufzeit und zum Anbieterwechsel, Überprüfbarkeit der Datenübertragungsrate, Information zur Überprüfbarkeit der Datenübertragungsrate, Darstellung und Speicherung von anbietereigenen Messergebnissen und den Informationspflichten bei beschränktem Datenvolumen. Im Falle fehlerhafter Umsetzung durch einzelne Anbieter wird die Bundesnetzagentur nach in Kraft treten der Verordnung entsprechende Maßnahmen einleiten.



Der Abschluss, die Änderung oder die Kündigung von Verträgen sowie auftretende Leistungsstörungen beurteilen sich ausschließlich nach zivilrechtlichen Grundsätzen. Maßgeblich sind die im konkreten Vertrag und den Allgemeine Geschäftsbedingungen beziehungsweise den Leistungsbeschreibungen und Preislisten des Unternehmens getroffenen Vereinbarungen. Ansprechpartner für das Anliegen der betroffenen Kunden ist der jeweilige Vertragspartner. Für eine Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen beziehungsweise von Schadensersatzansprüchen gelten die Vorschriften des Zivilrechts. Unterstützung bei solchen Fragestellungen können die Verbraucherzentralen oder ein Rechtbeistand bieten.“