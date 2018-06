service vom 4. Juni 2018

Betrüger bieten zur Zeit wieder Ferienhäuser an, die es gar nicht gibt, warnen die Verbraucherzentralen. Vor allem bei supergünstigen Schnäppchen sollte man vorsichtig sein! Prüfen Sie deshalb, ob Name und Adresse angegeben sind und versuchen Sie, dort anzurufen. Keine Vorkasse mit vollem Preis! Und kein Bargeldtransfer mit Western Union oder dergleichen – zahlen Sie nur per Lastschrift oder Kreditkarte. Wer trotzdem reingefallen ist, sollte sich sofort bei der Polizei vor Ort melden.