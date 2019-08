service vom 5. August 2019

Mit den Daten aus den Kamerawagen will der Konzern Apple seine Karten verbessern und die Bilder demnächst auch für den Panorama-Dienst „Look Around“ verwenden. Mit diesem neuen 3D-Dienst will Apple Goole Street View Konkurrenz machen. Autokennzeichen oder Menschen werden automatisch verpixelt, sagt der Konzern. Außerdem ist „Look Around“ in Deutschland erstmal nicht zu haben.