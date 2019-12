service vom 9. Dezember 2019

„Eine Früherkennungsuntersuchung für das Zervixkarzinom mittels Papanicolaou-Abstrich (Pap-Abstrich) existiert in Deutschland seit dem 1. Juli 1971“, heißt es beim Gemeinsamen Bundesausschuß. „Gesetzlich krankenversicherte Frauen haben bislang jährlich ab einem Alter von 20 Jahren die Möglichkeit, zusammen mit den Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen des Genitales einen Pap-Abstrich durchführen zu lassen.



Mit dem Krebsfrüherkennungs- und registergesetz (KFRG) wurde der G-BA beauftragt, die Früherkennungsuntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs in ein organisiertes Screeningprogramm zu überführen. Wesentliche Strukturelemente eines solchen Programms sind eine regelmäßige Einladung, verbunden mit begleitenden Informationen für die Versicherten über die jeweilige Untersuchung, Datenschutz, Widerspruchsrechte, sowie die Durchführung der Untersuchung und die Programmbeurteilung.



Das neue Programm zur Früherkennung auf Zervixkarzinom ist im November 2018 beschlossen worden:



- Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren haben weiterhin Anspruch auf eine jährliche zytologische Untersuchung (Pap-Abstrich).



- Frauen ab dem Alter von 35 Jahren wird – statt der derzeitigen jährlichen zytologischen Untersuchung – zukünftig alle drei Jahre eine Kombinationsuntersuchung (Ko-Testung), bestehend aus Pap-Abstrich und HPV-Test, angeboten. (Die hohe Sensitivität und der hohe negative prädiktive Wert des HPV-Tests ermöglichen unter der Vorrausetzung einer umfassenden Qualitätssicherung und Evaluation eine Verlängerung des Untersuchungsintervalls für Frauen ab 35 Jahren.) Die beschlossenen Screeninginhalte einschließlich der Zeitabstände und Altersgrenzen werden evaluiert und ggf. weiterentwickelt.



Zudem können Frauen wie bisher jährlich eine klinische gynäkologische Untersuchung in Anspruch nehmen, soweit diese nicht bereits im Rahmen des Programms erfolgt. Die altersgruppenspezifischen Versicherteninformationen zu den Screeningsangeboten finden Sie hier:

- 20 - 34 Jahre

- ab 35 Jahre



Die Versendung dieser Versicherteninformationen durch die Krankenkassen erfolgt rechtzeitig zum Start des Programms ab 1. Januar 2020.“