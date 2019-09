service vom 9. September 2019

Camping boomt - deshalb hat der ADAC getestet, mit welchen Caravans man am besten in den Schnee fahren kann. Die speziellen Wintercamper von Adria, Hymer, Fendt und Knaus mussten bei minus fünf Grad im Ötztal bestehen. Dabei konnte der Fendt mit einer elektrischen Fußbodenheizung punkten und ist auch sonst am schnellsten warm. Auch der Hymer bekam ein „sehr gut“, weil er die Wärme lange hält. Wichtig ist, dass man genug Gas zum Heizen hat und dass die Wassertanks gut isoliert sind. Alle vier Caravans sind grundsätzlich fürs Wintercamping zu empfehlen - Platz für Kinder haben allerdings nur die Modelle von Adria und Knaus.



Den ganzen Test findet man beim ADAC!