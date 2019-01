service vom 12. Februar

„Eltern die eine vom Aldi Nord Rückruf betroffene Pampers Baby-Dry Packung zu Hause haben, sollten diese nicht verwenden. Es besteht die Gefahr von Hautreizungen und -verätzungen. Das betroffene Produkt sollte daher vorsorglich nicht verwendet und in eine Aldi Nord Filiale zurückgebracht werden.



Bitte beachten Sie, dass sämtliche Pampers Windeln in einwandfreiem Zustand von uns ausgeliefert wurden und nur Produkte betroffen sind, die ab dem 2. Februar bei Aldi Nord verkauft wurden.



Grundsätzlich müssen sich Eltern keine Sorgen machen. Pampers Windeln sind für jedes Baby sicher und können bedenkenlos verwendet werden. Um die Verträglichkeit der in den Windeln verarbeiteten Materialien für Kinder jederzeit sicherzustellen, arbeitet Pampers eng mit Kinderärzten, Kinderdermatologen und Experten für Qualitätssicherung zusammen.“