Teuer oder billig: verzehrfertige Salate

WISO wollte außerdem wissen, ob die Fertigsalate Rückstände von Desinfektionsmitteln enthalten. Die werden in der Produktion zur Reinigung der Maschinen eingesetzt und können Chlorat und Perchlorat enthalten. „Chlorat- oder Perchlorat-Rückstände können die Jodaufnahme in die Schilddrüse hemmen und damit den Stoffwechsel des Menschen negativ beeinflussen“, erklärt Dr. Alexandra Hahn. Bei Aldi und Rewe Bio hat das Labor keine der beiden Substanzen nachgewiesen. Aber auch die anderen Produkte sind gesundheitlich unbedenklich. Denn sie enthielten nur minimale Spuren an Chlorat und Perchlorat.