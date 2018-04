Verbraucher | WISO - Miese Masche: der Chef-Betrug

Der Chef weißt per E-Mail an, einen sehr hohen Betrag an eine ausländische Firma zu überweisen. Klingt dubios, hat aber in mehr als 100 Fällen allein in Deutschland zum Erfolg geführt. WISO zeigt, wie die Betrugsmasche mit dem "CEO-Fraud" funktioniert.