Verbraucher | WISO - Diesel-Fahrverbote: Tag der Entscheidung

Am 22. Februar 2018 urteilt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Rechtsstreit zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Land Nordrhein-Westfalen zu den Diesel-Fahrverboten. Was genau wird dort entschieden?