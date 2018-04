Wer sehen will, was Facebook über das eigene Nutzerprofil weiß, kann eine Kopie der Daten bei dem Unternehmen anfordern. Facebooknutzer können auch schon einen Eindruck bekommen, wenn sie sich nur das eigene Aktivitätenprotokoll anschauen, das aber nicht vollständig ist.



Interessant sind auch die Einstellungen für Werbung. Dort sehen die Nutzer, welche Themen das Netzwerk warum mit ihnen verbindet und dementsprechend personalisierte Werbung anzeigt. Die Nutzer können diese Einstellungen bearbeiten und Themen löschen, was Facebook sogar begrüßt - hofft der Konzern doch, so noch zielgenauere Werbung zusammenstellen zu können.