Digitale Assistenten im Check

Manch einer hat ein ungutes Gefühl, wenn ein Mikrophon ständig an ist und auf ein Kennwort wie „Hey Google“ wartet. Was konkret hört Google?



Google Home hört für kurze Zeitabstände (von wenigen Sekunden Dauer), ob das Hotword ausgesprochen wurde. Die Aufnahmen, die bei diesen Prüfungen gemacht werden, werden wieder gelöscht, wenn das Hotword nicht erkannt wurde. Außerdem werden diese Informationen nicht vom Gerät übertragen, bis das Hotword ausgesprochen wird. Hat Google Home das Hotword erkannt oder wurde die Oberseite Google Home Geräts lange gedrückt haben, leuchten die LEDs oben auf dem Gerät auf. Dieser Status bedeutet, dass das Gerät aufnimmt. Google Home nimmt auf, was Sie sagen, und sendet die Aufnahme an den Server, um Ihrem Wunsch nachzukommen. Die Audioaufnahmen werden nicht in Ihrem Google Konto gespeichert, sie können aber die Transkription ihrer Anfragen jederzeit in "Meine Aktivitäten" löschen.



Sobald das Mikrofon über den entsprechenden Button auf der Rückseite des Geräts stumm geschaltet wurde, kann Google Home nichts hören und nicht mehr reagieren.