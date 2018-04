Musterfeststellungsklage

Verbraucher | WISO - Neuer kostenloser Klageweg

In Deutschland gibt es, anders als in den USA, keine Sammelklage. Was es aber geben soll, ist eine sogenannte Musterfestsstellungsklage. Diese steht im Koalitionsvertrag und soll kommen. WISO zeigt, warum das für Verbraucher so wichtig wäre.