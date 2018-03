Teuer oder billig: Schokoküsse

„[…] Wir haben den uneingeschränkten Anspruch qualitativ hochwertige Lebensmittel anzubieten und setzen daher bei Rohstoffen und Verpackung auf höchste Standards. Die geringsten Spuren DINP, die angeblich gemessen wurden, sind auf der Bestimmungsgrenze und liegen außerdem weit unter der europäisch tolerierten täglichen Aufnahmemenge. Was die von Ihnen übermittelten MOSH/POSH-Werte angeht, geben Sie leider keine Analysemethodik an. Festzuhalten ist allerdings, dass MOAH nicht enthalten ist und dass die allgegenwärtigen POSH nicht von MOSH analytisch zu trennen sind. Bewertungen zu MOSH/POSH-Gehalten können daher seriös nicht gemacht werden. Dies berücksichtigt auch der Gesetzgeber in seiner geplanten Mineralölverordnung und macht keine Vorgaben für MOSH/POSH in Lebensmitteln. Wir begrüßen Ihren Produkt-Test und nehmen Ihre Hinweise als Ansporn, uns weiter zu verbessern. …]“