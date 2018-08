service vom 26. Februar 2018

Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit! Denn auch eine sogenannte „passive“ Rufbereitschaft schränkt den Arbeitnehmer in seiner Freizeit ein, sagt der Europäische Gerichtshof (Az.: C-518/15). Schließlich muss der Mitarbeiter in der Nähe seines Arbeitsplatzes bleiben oder sich sogar an einem bestimmten Ort aufhalten, um innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit zu sein. Ob diese Bereitschaft allerdings bezahlt wird oder nicht, richtet sich nach nationalem Recht. In Deutschland wird ein aktiver Bereitschaftsdienst ganz normal vergütet, für passive Rufbereitschaft gibt es meist Pauschalen oder Zuschläge. Wichtig dabei: auch für Bereitschaftsdienste gilt der Mindestlohn!