service vom 23. April 2018

Bei Facebook gibt es ein wichtiges Update - denn ab Mai wird es in ganz Europa neue Datenschutzregeln geben. Für Nutzer ist es jetzt einfacher, persönlichen Einstellungen im Blick zu behalten. So kann jeder entscheiden, ob Facebook besonders sensible Daten wie Beziehungsstatus, Religionszugehörigkeit oder politische Ansichten gezielt für Werbung nutzen darf. Außerdem kann man die Verwendung von Partnerdaten, also anderen Websites oder Apps, dafür ausschalten – Werbung auf Facebook wird dadurch weniger persönlich. Und für Kinder unter 16 Jahren können die Eltern das entscheiden.