Ein Beispiel: 200 Euro werden ausbezahlt, 20 Euro davon sind Erträge. Nur 70 Prozent dieser 20 Euro werden versteuert, also 14 Euro. Auf 14 Euro geht ein Viertel an Abgeltungssteuer ab, also 3,50 Euro. Sparer, die einen Freistellungsauftrag bei ihrer Bank eingerichtet haben, müssen diese Steuer gar nicht bezahlen. Der Freibetrag bei Kapitalerträgen liegt für einzeln Veranlagten bei 801 Euro pro Jahr und für gemeinsam Veranlagte bei 1602 Euro pro Jahr,“ so Sara Zinnecker von Finanztip.