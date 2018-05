WISO-Tipp: Kryptowährungen

Das Verfahren zur Herstellung von Bitcoins nennt sich "Mining". Viele Hochleistungscomputer sind miteinander vernetzt. Weltweit. Gemeinsam lösen sie hochkomplexe Rechenaufgaben. Ziel: einen unknackbaren Code – Schlüssel – finden.



Das "Mining" kostet viel Geld. Genauer: Energie, also Strom. Um im großen Stil Bitcoins zu "minen", braucht es viel Rechenpower. Das leisten Profis mit riesigen Rechenzentren in Ländern insbesondere in China. Dort ist der Strom zwar billig. Der Verbrauch aber umso höher: Experten schätzen, dass das Mining im Jahr 2020 so viel Strom verbrauchen wird wie ein Land so groß wie Dänemarks.

Was bedeutet Mining?