Frühherbst. Eine Neubausiedlung am Rande einer Großstadt. Es ist kurz nach 12 Uhr. Ein grauer Schleier liegt über dem Grundstück. In feinen Fäden prasselt Nieselregen auf die bunte Plastikrutsche – hier in einem Reihenendhaus wohnt eine vierköpfige Familie. Alles scheint ruhig. Doch dann: Zwei vermummte Gestalten schleichen über den Rasen in Richtung Terrasse – robustes Schuhwerk, Arbeitshosen, Sporttaschen geschultert. Alles aufgezeichnet von einer Videokamera...