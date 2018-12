Piep-Show im Garten

1. Pflanzenfett oder Rindertalg schmelzen und die Masse in ein Förmchen oder einen Joghurtbecher füllen.

2. Samen, Futtermischung, Körner, Kleie und/oder Trockenfrüchte (z.B. Rosinen) unterrühren.

3. Zweige in die noch weiche Masse stecken, an denen später die Vögel halt finden.

4. Erkalten lassen.

5. Anschließend kurz in heißes Wasser tauchen, um die Form zu lösen.

6. Das Gemisch lässt sich auch zu Knödeln oder Würsten formen oder in Spender für Fettfutter umfüllen.