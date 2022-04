„Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass alle unsere Produkte dem Deutschen Lebensmittelrecht entsprechen und zum Verzehr geeignet sind. Unsere Premium-Schokoladenprodukte müssen hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Wir nehmen deshalb unsere Verantwortung bei der Auswahl der Rohmaterialien, der Verarbeitung und der Lebensmittelsicherheit sehr ernst. Die hohen Anforderungen an die Qualität unserer Rohstoffe sind in unseren Produktspezifikationen schriftlich verankert und werden von uns konsequent überprüft. Unsere Produkte verlassen unsere Werke erst, wenn wir davon überzeugt sind, dass die Qualitätsstandards erfüllt sind.



Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und arbeiten kontinuierlich daran, die Thematik besser zu verstehen und diese Werte in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern entlang der Wertschöpfungskette sukzessive zu minimieren. Mineralölrückstände können in der gesamten Wertschöpfungskette in Spuren eingetragen werden.



Die von Ihnen genannten MOSH Werte liegen im untersten Bereich des Wertefeldes und weit unterhalb der vom LAV (Landesamt für Verbraucherschutz)/BLL genannten Orientierungswerte für Schokolade und können daher von unserer Seite als unkritisch klassifiziert werden.“