Die Realität sieht dann oft so aus: In meist abgelegenen Land-Gasthöfen müssen die Teilnehmer oft stundenlange „Produktvorführungen“ über sich ergehen lassen. Billigster Kleinkram wird als wertvoller „Gewinn“ ausgehändigt. Und nutzlose Wundermittel gegen Krebs, Alzheimer und sämtliche Gebrechen werden erst über den grünen Klee gepriesen und dann zu aberwitzigen Preisen an den Mann und die Frau gebracht. „Sie haben heute kein Geld dabei? Kein Problem, wir kommen gern zu Ihnen nach Hause, dann bezahlen Sie dort! Den Kaufvertrag können Sie ja schon mal hier unterschreiben.“ So mancher, der fest entschlossen war, nichts zu kaufen, wird dann doch schwach und ist am Ende um einige Hundert oder gar Tausende Euro ärmer.