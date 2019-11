Der Bevollmächtigte sollte absolut vertrauenswürdig sein. Denn er hat weitreichende Befugnisse: kann mit Ärzten über anstehende Behandlungsmethoden sprechen und über Ihre Unterbringung entscheiden; daheim oder in einem Pflegeheim. Die Vollmacht regelt zudem, wer Sie bei Behörden vertritt, wer Ihr Vermögen und Ihre Post verwaltet. Beachten Sie: Ihr Ehepartner, ein anderes Familienmitglied oder sonstige enge Vertraute sollten sich auch dazu in der Lage fühlen, weitreichende Entscheidungen für Sie zu treffen. Gut zu wissen: Sie können die Aufgaben auch in die Hände mehrerer Menschen legen. Auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums gibt es neben Infobroschüren auch die passenden Vollmachtsformulare – gratis zum Herunterladen.