Musterfeststellungsklage gegen VW

Achtung: Man kann nicht beides tun, also parallel einzeln klagen und an der MUFK teilnehmen. Wenn jemand schon vor der Anmeldung zur MUFK selbst geklagt hat, dann kann er durchaus der MUFK beitreten. Doch das individuelle Verfahren wird dann ausgesetzt. Das Urteil der MUFK ist für die Person dann bindend. Man kann also nicht nachträglich noch einmal individuell im selben Sachverhalt klagen. Auch deshalb lastet auf den Verbraucherschutzverbänden eine große Verantwortung, die Klage so gut wie möglich durchzufechten.