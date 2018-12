Das Lenor Unstoppables Wäscheparfüm ist – wie alle unsere Wäschepflegeprodukte und Waschmittel – selbstverständlich unbedenklich für Mensch und Umwelt, wenn es wie vorgesehen verwendet wird. Wie bei all unseren Produkten und deren Inhaltsstoffen erfolgt eine gründliche Sicherheitsbewertung für Mensch und Umwelt basierend auf den eingesetzen Rohstoffen. (…)Generell geht von Wäschepflegeprodukten und insbesondere von Wäscheparfum wie den Lenor Unstoppables ein äußerst geringes Allergiepotential aus. Lenor Unstoppables ist deutlich als Wäscheparfüm gekennzeichnet und die Allergene, die laut EU Kennzeichnungsverordnung gekennzeichnet werden müssen, sind auch als solche auf der Rückseite der Verpackung aufgelistet. So können Allergiker diese Produkte erkennen und meiden. Das Wäscheparfum ist in der alltäglich vorgesehene Benutzung für Personen, die keine Duftstoffallergien haben, unbedenklich. Duftstoffallergikern ist von der Verwendung parfümierter Produkte generell abzuraten. Die von uns in den Produkten eingesetzten Parfums sind gesetzesmäßig zugelassen und stimmen mit den international anerkannten Richtlinien der IFRA (International Fragrance Organisation) überein.