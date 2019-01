Lohn ergänzen mit Hartz IV

1,09 Millionen Erwerbstätige in Deutschland erhalten zusätzlich zu ihrem Lohn Hartz IV. Der Grund sind oft niedrige Löhne, Minijobs oder ein zu geringer Verdienst in der Selbstständigkeit. Am häufigsten betroffen sind Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, im Hotel- oder Gaststättengewerbe, als Transport- oder Lagerarbeiter und Reinigungskräfte. Aber auch Schicksalsschläge können dafür sorgen, dass eine Berufstätigkeit in Vollzeit nicht mehr ausgeübt werden kann.