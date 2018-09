Bingo-Runde mit Eierlikör

Das Heim hat mich hier aufgenommen, weil es nichts zu verbergen hat, es ist ein gutes Heim. Viele Pflegeeinrichtungen haben mir eine Absage geschickt. Ich will aber auch nicht die Qualität der Pflege überprüfen, ich will wissen, wie es sich anfühlt, in einem Pflegeheim zu leben. Ich treffe hauptsächlich Menschen, die sich ihr Alter anders vorgestellt haben. Menschen, die eigentlich mit einem Glas Rotwein vor ihrem Haus sitzen wollten, ihre altes Leben vermissen und doch so bescheiden sind. Sie freuen sich über die liebevollen Pflegekräfte, die auch hier zu wenig sind, über die Therapiehunde, die gestreichelt werden wollen und über den Bingo-Nachmittag, der immer am Mittwoch vor dem Abendessen stattfindet.