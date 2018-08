Wenn Handwerker pfuschen

Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung oder das Material nicht der vertraglichen Vereinbarung entspricht. Halten Sie daher alle Vereinbarungen über Material, Leistungen und Termine schriftlich fest. Funktioniert die Sache nicht, ist dies ebenfalls ein Mangel. Wenn also zum Beispiel die Tapete nicht an der Wand hält. Ein Mangel liegt aber auch dann vor, wenn die Sache falsch eingebaut oder montiert wurde. So lange der Anspruch nicht verjährt ist, kann der Mangel gegenüber dem Handwerker geltend gemacht werden.