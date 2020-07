Ein Ex-Einbrecher packt aus

Dazu demonstriert der ehemalige Dieb unter anderem, welche typischen Schwachstellen die Täter an Wohnungen und Häusern nutzen, um einzubrechen, wie genau sie dabei vorgehen und welche mechanischen und elektronischen Schutzmaßnahmen man am besten ergreift, um Einbrüche zu verhindern. Außerdem zeigt der Ex-Einbrecher, wie leicht Profis Wertsachen in Wohnräumen finden, und klärt auf, was dafür gute und schlechte Verstecke sind und worauf man bei Tresoren achten sollte.