Beim Share Deal packt ein Unternehmen seinen Immobilienbesitz in ein Tochterunternehmen. Diese Tochter wird jetzt in zwei Teilen verkauft. Tochter eins darf maximal 94,9 Prozent der Immobilien besitzen, Tochter zwei mindestens 5,1 Prozent. Beide Töchter dürfen aber von demselben Käufer erworben werden. Der darf sie nach fünf Jahren auch wieder zusammenführen – so wird keine Grunderwerbsteuer fällig.