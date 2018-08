Sind Wertsachen im Hotelzimmer sicher?

Die Hausratversicherung ist ein Muss für Urlauber. „Als Hausrat gilt auch alles, was die Versicherten von zu Hause aus mitnehmen, wenn sie verreisen“, erklärt Boss. Deshalb zahlen die Hausratsversicherung bei Einbruchdiebstahl und Raub. Der Versicherungsschutz erstreckt sich über ganz Europa. Bei Hausratsversicherungen die kürzlich abgeschlossen wurden, ist möglicherweise auch das außereuropäische Ausland inbegriffen.



Ausgeschlossen von der Hausratversicherung ist jedoch der einfache Diebstahl. Folglich greift der Versicherungsschutz nicht, wenn sie am Strand bestohlen werden, oder wenn das Zimmermädchen im Hotelzimmer etwas einsteckt.



Auch Autodiebstahle sind teilweise von der Hausratsversicherung abgedeckt. Dennoch gilt es laut BdV folgendes zu beachten: „Befand sich das Auto zum Zeitpunkt des Aufbruchs in einem Gebäude, etwa in einer Tiefgarage oder einem Parkhaus mit verschlossenem Tor, ist der Diebstahl des Gepäcks über die Hausratversicherung versichert“. Anders verhält es sich jedoch, wenn das Fahrzeug auf einem öffentlichen Platz oder an der Straße geparkt war. In diesen Fällen bezahlt die Hausratversicherung nur einen bestimmten Prozentsatz des Schadenbetrages.



Unter allen Umständen sollten Versicherte jedoch beachten, „dass der Versicherer auf die Kürzungsmöglichkeiten bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichtet“, betont Boss.