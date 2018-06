WISO-Tipp: Urlaub von der Pflege

WISO-Tipp: Fragen Sie vor der Nutzung einer Leistung bei Ihrer Pflegekasse nach, welche Anbieter – zum Beispiel professionelle Pflegedienste – für Entlastungsleistungen in Frage kommen. So stellen Sie sicher, dass Ihnen die Entlastungsleistungen im Rahmen der 125 Euro auch erstattet werden. Denn: Der Anbieter einer Entlastungsleistung muss landesrechtlich anerkannt sein, damit Sie den Entlastungsbetrag von der Pflegekasse erstattet bekommen. Informationen, welche Anbieter in Ihrem Bundesland anerkannt sind, erhalten Sie telefonisch oder im Kundencenter Ihrer Pflegekasse, bei den Pflegestützpunkten in Ihrer Nähe oder bei den Verbraucherzentralen.