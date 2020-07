Wir sind Wirtschaft - wie Corona den Job verändert vom 13. Juli 2020

Die Corona-Pandemie bedroht viele Arbeitnehmer und Selbstständige in ihrer wirtschaftlichen Existenz: Aufträge brechen weg, Angestellte müssen in Kurzarbeit.



Mancher muss sich gar nach einem neuen Job umschauen. Parallel zu diesen beruflichen Herausforderungen müssen auch Privat- und Familienleben neu organisiert werden. Wie wirkt sich dieser völlig veränderte Alltag auf den eigenen Arbeitsplatz aus?



Was bedeutet es für die beruflichen Perspektiven? Welche wirtschaftlichen Folgen hat das für Arbeitnehmer und Selbstständige? Diese Fragen will die WISO-Dokumentation "Wir sind Wirtschaft - wie Corona den Job verändert" an Hand von drei Beispielen nachgehen:



Viele touristische Angebote sind pandemiebedingt nicht oder nur eingeschränkt möglich: Das gilt auch für eine Touristen-Bahn im Harz. Viele Angestellte müssen daher dort in Kurzarbeit, bangen um ihren Arbeitsplatz und fragen sich, wie sie mit deutlich geringerem Einkommen auf Dauer ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Auch die meisten Messen und Veranstaltungen sind dem Virus zum Opfer gefallen: Für den Chef einer Eventagentur bedeutet das, in kürzester Zeit neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, damit das Unternehmen die Krise überstehen kann. Die unterschiedlichen Corona-Auflagen in den verschiedenen Bundesländern und die sich beständig ändernden Corona-Beschränkungen, stellen ihn bei der Umsetzung seiner Ideen aber immer wieder vor neue Herausforderungen. Das Hauptproblem einer Familie aus Baden-Württemberg dagegen lautet: Wie lassen sich die Anforderungen des Berufsalltags in der Corona-Krise mit den eingeschränkten Angeboten für Kinderbetreuung in Einklang bringen? Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass sich der Familienvater beruflich neu orientieren muss, obwohl die Folgen der Krise für den Arbeitsmarkt und damit auch künftige Jobperspektiven noch alles andere als klar zu sein scheinen.



Um dokumentieren zu können, wie sich die Corona-Pandemie auf Jobs und wirtschaftliche Situation von Arbeitnehmern und Selbstständigen auswirkt, hat WISO seine drei Protagonisten seit Beginn der Krise begleitet. Stellvertretend will die WISO-Dokumentation "Wir sind Wirtschaft - wie Corona den Job verändert" mit ihren Beispielen zeigen, welche beruflichen Herausforderungen sich aktuell stellen und welche Veränderungen das Virus in der Zukunft bewirken könnte.