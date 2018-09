„Je nachdem, was Ihre Krankenkasse Ihnen schreibt, können Sie aber auch einfach nochmal Ihre familiäre und gesundheitliche Situation darlegen. Sie können nochmal deutlich machen, warum für Sie diese Maßnahme so wichtig ist. Wenn Sie beispielsweise keine detaillierte Informationen über die Gesundheitssituation oder die familiäre Belastung an den Sachbearbeiter ihrer Krankenkasse preisgeben möchten, besteht auch die Möglichkeit, solche Informationen in einem verschlossenen Brief mitzuschicken und diesen an den Medizinischen Dienst der Krankenkasse zu adressieren. Dann darf die Krankenkasse diesen nicht aufmachen. Und dann können Sie in Ihrem Anschreiben auf die Informationen an den Medizinischen Dienst verweisen“, so Schilling.