Gesundheitsgefahren durch Autoabgsase

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 1. März 2017 einen letztinstanzlichen Beschluss zur "Luftreinhaltung in München" veröffentlicht. Darin verpflichtetet das Gericht den Freistaat Bayern, bis zum Ende dieses Jahres ein vollzugsfähiges Konzept für Fahrverbote in München vorzulegen. Dazu zählen auch möglicherweise Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge. Gegen den Beschluss (Az: 22C16.1427) des Gerichtes können keine Rechtsmittel eingelegt werden.