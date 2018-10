Großer Ärger nach Identitätsdiebstahl

Immer wieder landen E-Mails von Betrügern in unseren Postfächern. Einige davon sind leicht als Phishing- oder SPAM-Mail zu erkennen, zum Beispiel an schlechter Rechtschreibung. Aber: Die Betrüger verfeinern ihre Methoden immer weiter. Mithilfe gestohlener Datensätze werden Empfänger mit Klarnamen, teils Adresse oder Telefonnummer angeschrieben. Das ist extrem gefährlich, weil es so echt aussieht. Häufig leiten die betrügerischen Mails dann auf Seiten, auf denen Nutzer Zugangs- oder persönliche Daten eingeben sollen.