service vom 20. März 2017

Wer seinen Führerschein erst kurze Zeit hat, für den gelten besondere Regeln – in Deutschland und im europäischen Ausland. So dürfen Anfänger zum Beispiel in Italien, Frankreich oder Kroatien in den ersten Jahren außerhalb geschlossener Ortschaft nicht so schnell fahren – für sie gelten andere Höchstgeschwindigkeiten. Und in fast allen europäischen Ländern gilt für (Fahr-) Anfänger die Null-Promille-Grenze.