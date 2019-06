service vom 3. Juni 2019

Der Gotthardtunnel ist in dieser und in der nächsten Woche für einzelne Nächte gesperrt. Ab Montag, 3. Juni 2019, bis einschließlich Donnerstagnacht (6. Juni 2019) ist der Tunnel in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens zu. Am Pfingst-Wochenende bleibt der Tunnel nachts geöffnet. Die nächste Sperrung ist erst wieder ab 11. Juni 2019. Tagsüber ist der Tunnel immer offen. Alternativ empfiehlt der ADAC die San-Bernardino-Route auf der A13 von Chur nach Bellinzona. Nachtsperren finden jedes Jahr statt, damit der Gotthardtunnels gereinigt werden kann.



Der Gotthardpass ist aktuell noch gesperrt (Stand 3.6.2019).